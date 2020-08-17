شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيوني عن رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز: جالي اكتئاب من الأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، وكان قريبا من تحقيق الفوز، وقال بسيوني في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع على راديو مصر:"قدمنا مباراة كبيرة ولكن طرد مهند لاشين أثر علينا بشكل كبير، لأنه لاعب مميز، وعلى أثر ذلك قمت بتغيير بعض اللاعبين".

وأضاف:" كنا قريبين من الفوز، والنقطتين كانوا مهمين جدا للطلائع، وسيساهموا في التقدم بترتيب جدول الدوري من المركز الـ16 إلى 11 في جدول ترتيب الدوري المصري، لكن راضٍ بنقطة التعادل".

وواصل:" مباراة بيراميدز كانت الأولي للطلائع منذ 4 شهور ونصف، وسنخوض لقاء طنطا يوم السبت وهي مباراة مهمة ونسعى للفوز فيها، خاصة أن طنطا متواجد في المراكز الأخيرة، نريد تجميع نقاط من أجل حصد مركز معين يليق بنادي طلائع الجيش وبالمجهود الذي يبذله اللاعبين".

وأردف:" البعض اعتقد أننا سنلعب بشكل دفاعي والاعتماد على المرتدات، لكن لعبنا بشكل هجومي، ودفعت بكل اللاعبين المميزين في الخط الأمامي مثل عمار حمدي وأحمد سمير، ولاعبين الوسط كان لهم ميول هجومية مثل محمد أشرف "روقا"، ولعبت بالدفاع بعد طرد مهند لاشين وتسجيل بيراميدز للهدف الأول".

وواصل:" لعبنا مباراة كبيرة وفريق بيراميدز من أفضل الفرق بالدوري المصري، يجب أن يعلم لاعبو الطلائع أنهم فريق كبير، وفي نهاية الموسم أتمنى أن نصل لمركز متقدم".

وعلق عبد الحميد بسيوني على رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي إلى صفوف بيراميدز، وقال بسيوني: "كرة القدم أصبحت عرض وطلب، لا يوجد شئ اسمه ابن النادي، الجمهور فقط هم أبناء النادي الذين يدعمون الأندية في كل الأوقات".

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وأضاف:" الأمور أصبحت مرتبطة بالعامل المادي، ويجب أن يتقبل الجمهور كل الاحتمالات، الكل يبحث عن مصلحته فقط لا غير".

وأكمل:" الجمهور فقط ابن النادي الذي يعشق بدون مقابل، السوق أصبح عرض وطلب ومتاح للجميع".

وحول رأيه في أسعار اللاعبين، قال بسيوني: "الأسعار الخاصة باللاعبين مبالغ فيها بنسبة مليون%، أصاب بحالة اكتئناب عند سماع تلك الأرقام المدفوعة في اللاعبين، وأي لاعب في مصر لا يستحق تلك الأرقام مطلقا".

وواصل:" الأرقام المتداولة غريبة جدًا، ممكن أدفع 100 مليون في لاعب، ولكن ماذا سيقدمه لي وهل سيكون سبب في التتويج بكل البطولات التي نشارك فيها".

وزاد: "أنا وقعت في معظم الانتقالات على بياض، انضميت للزمالك من كفر الشيخ ووقعت على بياض، وفوجئت بأنه تم وضع مبلغ 40 ألف جنيه، وفي الإسماعيلي قالوا لي أنني سأكون الأعلي ووضعت في الفئة الثانية، ثم انضممت لحرس الحدود، حبا في النادي".

وأردف:" أدفع فلوس من جيبي من أجل النجاح فقط وأن أكون مرتاح نفسيًا".

واستطرد:" عندما يتقاضي لاعب 100 مليون ويضعهم في البنك، اللاعب سيلعب بكل ارتياحية وسنفقد السيطرة عليه، ومن الممكن رحيل المدرب من أجله"