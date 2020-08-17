شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أسوان .. الأحمر مع صافرة طارق مجدى = 5 فوز + تعادلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل الأهلى مواجهة جديدة في التاسعة من مساء اليوم أمام فريق أسوان في الجولة العشرون من مسابقة الدورى ، بإستاد القاهرة ، ويدير المباراة الحكم طارق مجدى كحكم ساحة، يعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد عزازي ومحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا.
وتٌعد مباراة اليوم هي الثامنة التي يتولى مجدى إدارتها للفريق الأحمر ، حيث سبق و ادار 7 مباريات للأهلى ، حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراتين و أشهر البطاقة الصفراء 14 مرة والحمراء مرة واحدة واحتسب 4 ضربات جزاء.
وبالانتقال إلى أسوان أدار طارق مجدي مباراة واحدة لتماسيح النيل ، خسرها الفريق الصعيدي وأشهر البطاقة الصفراء خلالها 3 مرات.
يدخل الاهلى اللقاء وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 53 بعدما لعب 19 مباراة فاز في 17 وتعادل في مباراتين ولم يهزم وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.
فيما يحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.
ويتطلع المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
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