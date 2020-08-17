شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورنا قبل مواجهة المصرى فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة محمد سلطان نادى الاتحاد بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق امس الأحد لعدد 40 فرد

فى اطار استعدادات الاتحاد لمواجهة المصرى بالجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز ، وكانت المسحات السابقة قد اظهرت سلبية المسحة للجميع .

وفى سياق متصل عقد طلعت يوسف المدير الفنى جلسة مع لاعبى الفريق وحثهم على اداء مباراة قوية امام المصرى ومواصلة الانتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الافريقية .

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وطالب طلعت اللاعبين باستعادة ذاكرة الانتصارات بعد ان غابت فى المباريات السابقة بالهزيمة من اسوان والتعادل مع الزمالك والجونة .

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى معسكراً مغلقاً اعتباراً أمس بأحد فنادق الإسكندرية وحتى موعد لقاء المصرى المقرر له الثلاثاء المقبل فى إطار مباريات الأسبوع العشرين للدورى الممتاز فى التاسعة مساءً على استاد برج العرب .

واستقر طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندري، على اصطحاب 23 لاعباً للمعسكر هم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل والسيد سالم ومحمود رزق ومروان النجار وأحمد حجى وأحمد نبيل مانجة خالد الغندور والصباحى وخالد قمر ومروان عطية ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل وإسلام جمال ويوسف حسن وعبد الغنى محمد ونور السيد وكريم الديب وعمر الميدانى وأحمد رفعت.