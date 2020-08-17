شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أسوان .. الأحمر يسدد 150 ألف جنيه لاستاد القاهرة قبل مواجهة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 150 الف جنيه لصالح خزينة ستاد القاهرة نظير تأجير الملعب الذي يستضيف مواجهة أسوان اليوم الاثنين في بطولة الدوري العام، وفضل الأهلي مواجهة أسوان على ملعب القاهرة وليس على ملعبه في مدينة السلام لأن هناك تعاقد مع ستاد القاهرة ممتد حتى نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للنادي أيضاُ اللعب على ستاد القاهرة حتى نهاية الموسم الجاري، كما أن الجهاز الفني يرغب في التعود على الملعب قبل مواجهة القمة أمام الزمالك والمقرر اقامتها عليه يوم السبت المقبل فضلاً عن إقامة مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عليه ولذلك يرغب الجهاز الفني في تحفيظ اللاعبين لأبعاد الملعب بشكل كبير ولعب أكبر كم من المباريات عليه قبل المواجهات المحلية والافريقية المرتقبة.

ويلتقي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم ،الأثنين، مع اسوان على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف إنتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.