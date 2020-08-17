شكرا لقرائتكم بعد رفع إيقاف المنشطات.. اتحاد الجودو يستعين بخبرات الشهابى فنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو سعادته بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء عقوبة إيقاف اسلام الشهابى بطل الجودو ، والتي وصلت الى 8 سنوات على خلفية ثبوت إيجابية المنشطات الخاصة به ، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عدم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقه ، وجاء إلغاء عقوبة الشهابى ليرفع الإيقاف عن اللاعب .

وقال مطيع فخر الدين أن الشهابى اسم كبير وذو خبرة عالية ، لذلك سيتم الاستعانة به الفترة المقبلة في الاتحاد على المستوى الفني ، و الاستفادة من خبراته الفنية .

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حصل إسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو على حكم بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة ثماني سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية ، وتقدم عبد الله الشهابي محامي اللاعب بدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية طالب فيها بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب الدولي وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل اعلان إيقافه بسبب المشاركة ببطولتين في العام المنقضي.

كما حصل اللاعب على تعويض قدره 3 الآف فرانك سويسري أعلن تبرعه رسمياً عنهم لصالح منظمة مكافحة المنشطات المصرية في بادرة طيبة من الشهابي الذي أعلن ارتياحه للحكم الصادر لصالحه ، وقررت منظمة المنشطات الدولية "الودا" في وقت سابق إيقاف إسلام الشهابى، لاعب منتخب الجودو، 8 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال بطولة الجمهورية التي شارك فيها اللاعب يناير 2019