شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد ستاد القاهرة وبرج العرب لمواجهة الرجاء بنصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك، ملعبين لاستضافة مواجهة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقان فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب على أن يقام لقاء العودة فى مصر، لذا حرصت إدارة نادى الزمالك على تحديد ستاد القاهرة الدولى وملعب برج العرب كملعبين للنادى، الأبيض فى مواجهة الإياب على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الحصول على الموافقات اللازمة إلى جانب التنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة والجهاز الفنى حول رؤية الجهاز الفنى للملعب بعد تحديد ستاد القاهرة رغبة أولى إلى جانب برج العرب، وذلك إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وكشف مسئولو الزمالك إنه حتى الآن لم يتم إخطار النادى بشكل رسمى من جانب الاتحاد الأفريقى، بموعد لقاء الذهاب الذى سيقام فى المغرب ولكن أشارت الاستفسارات الودية إلى إمكانية لقاء الذهاب يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة يوم 2 من شهر أكتوبر القادم، حيث سينتظر الزمالك الإخطار الرسمى من الكاف من أجل الإعلان عن موعد المباراتين.

Advertisements

فيما يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، حيث سيخوض الأبيض اليوم مرانه الختامى على ملعبه استعدادا لمواجهة الغد، على أن يطلع الجهاز الفنى على نتائج مسحة كورونا التى أجراها اللاعبين بالأمس، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بالنادى الأبيض قبل مواجهة الغد، ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقا عقب إعلان القائمة.

ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.