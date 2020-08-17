شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا للاعبى نادي مصر قبل مواجهة الزمالك فى الدوري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفرت نتيجة مسحات فيروس كورونا، سلبية، عينات جميع لاعبين نادي مصر والجهاز الفنى قبل مواجهة الزمالك، غداً، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 20 بالدورى الممتاز ومن المقرر أن يدخل فريق نادى مصر معسكر مغلق الليلة إستعدادا للقاء، حيث يرغب خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر فى الخروج بأفضل نتيجة من أجل وضع قدما فى الإستمرار بالدورى الممتاز، حيث يعانى الفريق من غياب 3 لاعبين للإصابة.

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعلان قائمة الفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه، اليوم، استعدادا لمواجهة الغد، على أن يطلع الجهاز الفنى على نتائج مسحة كورونا التى أجراها اللاعبين بالأمس، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بالنادى الأبيض قبل مواجهة الغد، ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقا عقب إعلان القائمة.

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ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

بينما علق أمير عزمى مجاهد، مدرب نادى مصر، على تعادل فريقه الأخير أمام أسوان، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان الخميس، فى الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، قائلاً:"راضى عن أداء الفريق وسعيد به لكن حزين بسبب النتيجة فكل الشكر إلى اللاعبين على الأداء الذى قدموه طوال المباراة ولكن المنافس طوال الشوط الثاني بيقع والحكم احتسب 6 دقائق فقط وقت بدل ضائع وكنا أقرب للفوز".