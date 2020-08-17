شكرا لقرائتكم موراتا لـ"العربية": العودة إلى أتلتيكو "حلم" تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اعترف الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد أنه ظل يحلم بالعودة إلى الفريق الذي مثله صغيراً، معتبراً في الوقت ذاته الإيطالي أندريا بيرلو زميله السابق في يوفنتوس والمدرب الحالي، أفضل لاعب شاهده في حياته.
وقال موراتا في حواره مع "العربية" إنه لم يتردد عندما قرر ترك تشيلسي الإنجليزي والعودة إلى أتلتيكو مدريد كونه يحلم بفرصة اللعب بالقميص الأحمر والأبيض منذ كان صغيراً، واصفاً فريق المدرب سيميوني بأحد أفضل خمسة أندية في العالم، ومعتبراً أن الأخير أحد المدربين الذين ساعدوه على التألق.
ويرى لاعب ريال مدريد السابق أن أسوأ اللحظات في مسيرته كانت عندما غاب عن المشاركة في كأس العالم الأخيرة مع منتخب إسبانيا بعد تعرضه إلى إصابة في الظهر، رغم تألقه مع تشيلسي ذلك الموسم وتسجيله العديد من الأهداف.
وحول اللاعب الذي يراه الأفضل في العالم، يقول موراتا إن زميله السابق أندريا بيرلو أفضل من شاهده في حياته، بينما يعتبر الثلاثي الهجومي الإسباني توريس وفيا ونيغريدو أمثلة تستحق الاقتداء بها.
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