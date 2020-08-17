شكرا لقرائتكم بالتخصص.. إشبيلية يقصي يونايتد ويبلغ نهائي "الأوروبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فوز 2 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الدور قبل النهائي من البطولة.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتعادل سوسو لإشبيلية في الدقيقة 26 قبل أن يسجل لوك دي يونغ الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78.
ويلتقي إشبيلية في المباراة النهائية المقرر إقامتها الجمعة المقبل، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تقام الاثنين وتجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.
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