يلتقي النادي الأهلي فريق أسوان اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءاً على استاد القاهرة فى المواجهة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز.
استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تشكيل فريقه الذى يواجه أسوان ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة.
التشكيل كالاتي:
محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه رباعى الدفاع محمد هانى وأيمن أشرف ومحمود متولى وعلى معلول، وفى الوسط المالى أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجاى وجيرالدو، على أن يقود الهجوم مروان محسن.
وهناك اتجاه آخر للجهاز الفنى للأهلى فى الدفع بجونيور أجاى فى مركز المهاجم الصريح على أن يجلس مروان محسن على دكة البدلاء ويلعب واحد من الثنائى وليد سليمان أو أحمد الشيخ فى مركز الجناح، وهو الأمر الذى لا يزال محل دراسة من جانب فايلر حتى الآن.
المستبعدين والمصابين
واستبعد الجهاز الفنى للأهلى من مواجهة أسوان كلا من: شريف إكرامى بعد توجيه الشكر له، وصالح جمعة، محمد شكرى ومحمد فخرى لأسباب فنية، ورامى ربيعة وكهربا بسبب الإيقاف، ومحمد محمود وحسين الشحات بسبب الإصابة، وحسام عاشور بعدما وجهت إدارة النادى الشكر له، ورمضان صبحي بسبب انقطاع إعارته.
وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذى يخوض تحديات صعبة.. وفى ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، فى مران اليوم، شريف إكرامى بالقرار، الذى فى ضوئه أصبح إكرامى خارج حسابات الجهاز الفنى نهائيا لنهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وأسوان بالدورى الممتاز والتشكيل المتوقع والمستبعدين من الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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