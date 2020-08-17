وكيله: الأهلي طلب "مبلغ معين" لاحتراف الجزار.. ولا نريد صفقات تبادلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عبدالجابر وكيل أعمال محمود الجزار مدافع الأهلي والمعار لنادي الجونة، إن إدارة القلعة الحمراء أرسلت ردًا رسميًا لريد ستار الصربي وطالبت بالحصول على مبلغ معين للموافقة على بيع اللاعب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبدالجابر: "الأهلي أرسل ردًا رسميًا إلى ريد ستار الصربي وطلب الحصول على مبلغ معين من أجل الموافقة على بيع الجزار".

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وأضاف:" الأهلي أبلغ النادي الصربي، أن اللاعب معار حاليًا في صفوف الجونة، ومن الممكن انتقاله إلى ريد ستار ولكن بعد نهاية الموسم".

وتابع: "المشكلة في التوقيت، الدوري الصربي انطلق بالفعل، والدوري المصري لازال أمامه شهرين على الأقل".

وحول إمكانية دخول الجزار في صفقة تبادلية مع الإسماعيلي، لضم باهر المحمدي للأهلي، قال: سنري رغبة الأهلي بشأن الجزار، لكن لا نريد الدخول في صفقات تبادلية، اللاعب ليس لديه مانع من الخروج بالبيع أو الإعارة، والأهم رغبة اللاعب".