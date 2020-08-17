سفح الأهرامات يستقبل حفل قرعة بطولة العالم اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستقبل سفح أهرامات الجيزة حفل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021، المقررة يوم السبت 5 سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية في التاريخ خلال الفترة من 13 يناير المقبل وتستمر حتى الـ 31 من نفس الشهر، والتي تقام بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

وقامت اللجنة المنظمة بزيارة موقع إقامة القرعة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة واللجنة المنظمة برئاسة هشام نصر، وطارق الديب نائب مدير البطولة، ومؤمن صفا أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية وكذلك الشركة المنظمة لحفل القرعة.

Advertisements

وقال صبحي في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: "عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية".

وأردف: "يُجرى حاليا عقد عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية للجنة المنظمة؛ للاطلاع على أخر مستجدات اللجان كلٌ في شأنه، وتوفير المتطلبات والاحتياجات، وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية للبطولة، وذلك يتم جنبا إلى جنب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى للتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل".

ويتم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.