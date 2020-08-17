رسميًا.. ماني لاعب العام في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حصل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وسجل السنغالي الدولي 18 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، وساعد الريدز على التتويج بلقب بريميرليج بعدما حصد 99 نقطة.

وتم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير، التي منحت ماني 41 % من الأصوات ليتفوق على منافسه البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي (27 %) وزميله الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (17 %).