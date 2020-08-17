اخبار الرياضه

نادي مصر يختتم تدريباته لمواجهة الزمالك غدًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تدريباته اليوم الإثنين أستعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غداً الثلاثاء على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الممتاز.

ويتطلع خالد جلال المدير الفني لفريق نادي

مصر لخطف الثلاث نقاط من نظيره الزمالك للبعد عن منطقة الهبوط في جدول الدوري.

ويعقد جلال جلسة مع لاعبي الفريق اليوم لإطلاعهم  على نقاط قوة وضعف الزمالك والتي

يعلمها المدير الفني لنادي مصر بشكل كبير نظرا لتجريته الماضية مع الفارس الأبيض في الإدارة الفنية.

يقع نادي مصر في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٨ نقطة، بعد مرور ١٩ جولة، حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين، بينما حسم التعادل ٦ مباريات، والخسارة في ١٠ مباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي مصر يختتم تدريباته لمواجهة الزمالك غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا