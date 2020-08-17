نادي مصر يختتم تدريباته لمواجهة الزمالك غدًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تدريباته اليوم الإثنين أستعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غداً الثلاثاء على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع خالد جلال المدير الفني لفريق نادي

مصر لخطف الثلاث نقاط من نظيره الزمالك للبعد عن منطقة الهبوط في جدول الدوري.

ويعقد جلال جلسة مع لاعبي الفريق اليوم لإطلاعهم على نقاط قوة وضعف الزمالك والتي

يعلمها المدير الفني لنادي مصر بشكل كبير نظرا لتجريته الماضية مع الفارس الأبيض في الإدارة الفنية.

يقع نادي مصر في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٨ نقطة، بعد مرور ١٩ جولة، حيث استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين، بينما حسم التعادل ٦ مباريات، والخسارة في ١٠ مباريات.