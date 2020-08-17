فريق شباب الطائرات يتوج ببطولة الجمهورية للهوكي

توج فريق الشباب بنادى الطائرات موليد ٢٠٠٢ ببطولة الجمهورية الهوكى وذلك عقب فوز على نظيره القناة بنتيجة ٣ – 2 فى المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الشرطة . بينهما على ملعب الشرطة . سجل أهداف اللقاء لفريق الطائرات حسام رجب "هدفين" وإسلام زيدان . ويتكون الجهاز الفنى للطائرات من: المدير الفنى مصطفى العسقلانى المدرب العام محمدالدش Advertisements المدرب أحمد عواد مدرب حراس المرمى خالد زكى الطبيب دكتور وائل الجدير بالذكر أن فريق ٢٠٠٠ للطائرات سوف يلعب يوم الجمعة المقبل على ملعبه فى نهائى الجمهورية أمام القناة .

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