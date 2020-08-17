نتيجة المسحة الطبية تحسم مصير مباراة المصرى والاتحاد السكندرى

تنتظر إدارة النادى المصرى البورسعيدي نتيجة المسحة الأخيرة للاعبى الفريق والأجهزة المعاونة لتحديد المشاركة فى مباراة الإتحاد السكندرى المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ونسقت إدارة المصري مع إتحاد الكرة على أن يكون مصير اللقاء متوقف على نتيجة المسحة الطبية وعدد اللاعبين المصابين وبعد ظهور نتيجة المسحة الطبية وإذا ثبت إصابة أكثر من 10 لاعبين بفيروس كورونا لقائمة الفريق الأول المسجلة في سجلات إتحاد الكرة سيتم تأجيل اللقاء ، أما إذا كان عدد المصابين أقل من 10 لاعبين

فستلعب المباراة في موعدها .

من جانبه أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير شئون الكرة فى مصر أن المجلس الحالي يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وهدفنا هو تحقيق العدل وتطبيق اللوائح والحفاظ على حقوق جميع الأندية ، وأكد أن إتحاد الكرة عقد إجتماعا مع كلا من محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة لبحث أزمة مباراة الإسماعيلي والتي إنسحب

منها النادى المصرى بسبب إصابة عددا من لاعبيه بفيروس كورونا ، وقدم المصري مستندات جديدة للمباراة سيتم عرضها على اللجنة القانونية لإتخاذ الإجراء القانوني الصحيح طبقا للمستجدات ، وقد طبقنا اللائحة بعد إنسحاب المصري من مواجهة الإسماعيلي دون إصدار قرار رسمى بذلك وفي حال إثبات النادي المصرى حقه بمستندات جديدة سيتم إعادة المباراة .

وإحتفظ مجلس إدارة النادى المصرى بحقه كاملا فى التقدم بالشكوى خلال 10 أيام بعد صدور القرار إذا لم تنتهى الأزمة بشكل ودى بعد المستندات التى قدمها المجلس فى إجتماعه مع المسئولين بالإتحاد ، وتم إرجاء التقدم بشكوى رسمية للجنة التظلمات لعدم إتخاذ لجنة المسابقات قرارا رسميا حول مباراة المصرى والإسماعيلى إنتظارا لتقريرى الحكم والمراقب .