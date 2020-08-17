رئيس برشلونة يقود مفاوضات النادي مع كومان

يقود جوسيب بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، المفاوضات مع رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، لبحث إمكانية قدومه إلى برشلونة وتولي المهمة الفنية بداية من الموسم المقبل، خلفاً لكيكي سيتين بعد الخروج المهين للفريق الكتالوني على يد بايرن ميونيخ الألماني من

وأشارت الصحافة الإسبانية، أن رئيس برشلونة سيحاول إقناع المدرب بتسوية أموره مع الاتحاد الهولندي للعبة والرحيل ، خاصة وأن المدرب لازال يرتبط بتعاقده مع المنتخب الهولندي.كانت إدارة برشلونة قد فاوضت كومان في وقت سابق من العام الجاي، قبل أن يرفض كومان الرد على المفاوضات بداعي رغبته في قيادة منتخب هولندا خلال منافسات اليورو المقرر لها العام المقبل.ومن المنتظر أن تُجرى إدارة برشلونة تغييرات عديدة في فريق الكرة الموسم المقبل، بداية من الطاقم الفني، مع إعادة النظر في تواجد بعض اللاعبين أصحاب المعدلات العمرية المرتفعة وهبوط مستواهم.