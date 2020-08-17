تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وأسوان قبل لقاء اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق أسوان مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز.

ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في بطولة الدوري الممتاز، بل سبق أن التقى الفريقان في العديد من المباريات لنرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين.

– التقى الأهلي وأسوان في19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز.. حقق الأهلي الفوز

في 18 مباراة واكتفى فريق أسوان بتحقيق فوز وحيد، ولا وجود لنتيجة التعادل في تاريخ مواجهات الفريقين.

– سجل موسم 1990-1991 أول مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على أسوان1-0، فيما شهد الدور الأول من منافسات الموسم الحالي آخر مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي بنتيجة 5-1.

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– الفوز الوحيد الذي حققه فريق أسوان على الأهلي يعود إلى موسم 1997-1998 وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 2-0.

– نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك أسوان في43 مناسبة، واكتفى فريق أسوان بهز شباك الأهلي في 8 مرات، ويعد حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وأسوان برصيد 7 أهداف.

– أكبر فوز للأهلي على حساب أسوان يعود إلى موسم 2002-2003 عندما فاز الأهلي بخماسية نظيفة عن طريق أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاته هدفين.