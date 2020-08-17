شاهد.. ساديو مانى يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

توج السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020 من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير . ونشر نادي ليفربول عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي صورة لساديو مانى معلقًا عليها قائلًا :" أسد الريدز، ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم 19/20 بتصويت الجماهير ". عليها قائلًا :" أسد الريدز، ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم 19/20 بتصويت الجماهير ". Advertisements وحصد ساديو ماني البالغ من العمر 28 عاما 41% من الأصوات، في المقابل حصل دي بروين على 27 % ، وحصل ألكسندر أرنولد على و17% . حصل دي بروين على 27 % ، وحصل ألكسندر أرنولد على و17% . وسجل اللاعب السنغالي 18 هدفا خلال الموسم الجاري مع ليفربول، وصنع 7 أهداف. وكان الدولي المصري محمد صلاح المحترف لدى صفوف ليفربول سجل 19 هدفا في الدوري وصنع 10 أهداف في موسم التتويج التاريخي لليفربول، ولم يكن ضمن المرشحين.

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