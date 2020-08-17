اليوم .. إنتر ميلان يصطدم بشاختار الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، مواجهة مرتقبة في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بمواجهة إنتر

ميلان الإيطالي لنظيره شاختار دونتسيك الأوكراني.ويقام اللقاء على ملعب إسبريت أرينا، بمدينة دوسلدورف الألمانية.ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناة bein sports hd 1.قد تأهل فريق إنتر ميلان إلى الدور الحالي على حساب بايرن ليفركوزن الألماني، فيما تأهل الفريق الأوكراني على حساب بازل السويسري.