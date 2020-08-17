كارتيرون : بن شرقي وأوناجم لم يصلا إلى قمة مستواهما

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن ثنائي الفريق المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، قائلًا: «بن شرقى وأوناجم فى فترة التأهيل ولم يصلا إلى قمة مستواهما ولكنهماسوف يظهران الفترة المقبلة بشكل مميز.
على جانب آخر، قال المدرب الفرنسى: «لدى ثقة كبيرة فى مصطفى محمد، ولكنه يواجه فى الوقت الحالى سوء حظ، ولن أتخلى عنه حتى يعود للتهديف مرة أخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة.
وأضاف: «كما وضعنا التونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب لزيادة الفاعلية الهجومية، كما أن اللعب على التأمين الدفاعى وهو ما جعلنا نتأخر فى إحراز الأهداف».
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