كارتيرون : بن شرقي وأوناجم لم يصلا إلى قمة مستواهما

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن ثنائي الفريق المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، قائلًا: «بن شرقى وأوناجم فى فترة التأهيل ولم يصلا إلى قمة مستواهما ولكنهما

سوف يظهران الفترة المقبلة بشكل مميز.على جانب آخر، قال المدرب الفرنسى: «لدى ثقة كبيرة فى مصطفى محمد، ولكنه يواجه فى الوقت الحالى سوء حظ، ولن أتخلى عنه حتى يعود للتهديف مرة أخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة.وأضاف: «كما وضعنا التونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب لزيادة الفاعلية الهجومية، كما أن اللعب على التأمين الدفاعى وهو ما جعلنا نتأخر فى إحراز الأهداف».