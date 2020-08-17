رياضة | موعد نهائي الدوري الأوروبي بعد تأهل إشبيلية على حساب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد نهائي الدوري الأوروبي بعد تأهل إشبيلية على حساب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق إشبيلية في التأهل لدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب الفوز على مانشستر يونايتد بالأمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في ألمانيا.

وسيلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار الأوكراني مساء اليوم الإثنين في النصف نهائي الآخر من البطولة.

ومن المقرر أن يقام نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس المقبل، وذلك في نظام البطولة الجديد بعد فترة توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن فريق تشيلسي هو بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب أرسنال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.