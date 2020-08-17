رياضة | خاص.. الترجي التونسي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي بنظام الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. الترجي التونسي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي بنظام الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الترجي الرياضي التونسي، في مفاوضات شفوية مع النادي الأهلي، من أجل الاستفسار عن وضعية نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، عن وجود بعض الاتصالات من جانب الفريق التونسي لاستعارة صالح جمعة لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وأضاف: "الترجي التونسي، أوضح خلال اتصالاته عن رغبته في معرفة وجود النية للتنازل عن اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء النهائي".

Advertisements

وتابع: "الأهلي طالب بوصول عرض رسمي من أجل مناقشته، إلا أنه رفض أن يمنح أي رد لنظيره التونسي، إلا في حالة استشارة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق".

واختتم: "اللاعب لديه عرض رسمي حتى الآن وهو الانتقال إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد، ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي".

وكان صالح جمعة، عاد مؤخرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بقرار من السويسري رينيه فايلر، إلا أنه مازال بعيد عن قائمة مباريات الفريق.