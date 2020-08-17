رياضة | العملاق الهولندي في طريقه لضم سواريز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العملاق الهولندي في طريقه لضم سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي أياكس أمستردام الهولندي لضم لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونيخ ووداعه لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن عودة سواريز تتماشى مع خطط النادي الهولندي بضم اللاعبين الشباب، وتطعيم الفريق معهم بعناصر خبرة صاحبة جودة عالية مثل الأوروجوياني.

وكانت تقارير قد أكدت على أن نادي العربي القطري ، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لاعب نادي برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المزيد هنا.

وسبق لسواريز اللعب في أياكس من 2007 وحتى 2011، وقبلها لعام أيضاً مع جرونيجن بالدوري الهولندي.