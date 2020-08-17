رياضة | ارتفاع أسهم نادي أولمبيك ليون بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع أسهم نادي أولمبيك ليون بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الإثنين، بعد فوزه المفاجىء على مانشستر سيتي الإنجليزي، وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع الأسبوع الحالي.

ارتفعت أسهم النادي الفرنسي بواقع 6.9%، خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وبعكس التوقعات فاز ليون 3-1 على مانشستر سيتي في دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأولى للأندية، ليضمن الظهور في الدور نصف النهائي.

وسيلتقي ليون في نصف النهائي مع بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل.