رياضة | اقتراب مستثمرين من سنغافورة لشراء نادي نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اقتراب مستثمرين من سنغافورة لشراء نادي نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مجموعة بيلاغراف نوفا "بي.إن.جي" الاستثمارية في بيان، أنها دخلت في محادثات مع نيوكاسل يونايت،د لبحث عرضها للاستحواذ على النادي المنتمي للدوري الإنجليزي.

تأسست المجموعة عن طريق المستثمرين المقيمين في سنغافورة، نلسون لوه، وتيرينس لوه، وإيفانغلين شين، وتتخذ من باريس مقراً لها.

وقالت المجموعة: "المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، وإن المجموعة ترغب في "المساهمة بقوة" في تطوير النادي.

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وأعلنت المجموعة أنها تقدمت بالفعل بخطاب نوايا، إلى جانب أنها أثبتت قدرتها المالية على تحمل الصفقة في 10 من أغسطس الجاري.

وأضافت: "إلى جانب المحادثات مع نادي نيوكاسل لكرة القدم والمجتمع، فإن مجموعة بيلاغراف نوفا طلبت مساعدة آلان شيرر واللاعب السابق مايكل تشوبرا".

ووفقاً لموقع المجموعة الإلكتروني، فإنها تملك 31 مؤسسة، وحققت إيرادات تبلغ حوالي 12 مليار دولار العام الماضي.