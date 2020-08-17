رياضة | منتخب سوريا يستعد للتصفيات المزدوجة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب سوريا يستعد للتصفيات المزدوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن شفاء لاعبي واداريي منتخب سوريا من فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم عزلهم لمدة أسبوعين، قبل أن يخضعوا لفحوص جديدة جاءت نتيجتها سلبية.

كشف الاتحاد أوائل الشهر الحالي عن إصابة 4 لاعبين، و3 إداريين من منتخب سوريا الأول، خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب.

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واللاعبون المصابون بفيروس "كوفيد 19" هم مارديك مردكيان (حطين)، ومحمد عنز وأحمد الاشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد)، فيما كان عساف خليفة، ووسام غيبور، ومهند أسعد، المصابين من داخل الكادر الفني والإداري.

وانتظم منتخب سوريا بلاعبيه المحليين في معسكر تدريبي مغلق في مدينة اللاذقية، بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وبتصدر منتخب سوريا فرق المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين، والفليبين و3 نقاط لجزر المالديف، ولاشيء لغوام.