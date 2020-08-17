رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار عن مواجهات أمس الأحد في منافسات الأسبوع العشرين، من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يتصدره النادي الأهلي في الوقت الحالي.

فشل عبد السعيد نجم نادي بيراميدز في توسيع الفارق، بعد أن أضاع ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وتعادل بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش بهدفين لكل، في افتتاحية منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم كالآتي:-

1 – عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

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4 – حسام حسن.. 6 أهداف.

5 – وليد سليمان.. 6 أهداف.

6 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

7 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

8 – أحمد ياسر ريان.. 5 أهداف.

9 – أحمد سيد زيزو.. 5 أهداف.

10 – مصطفى محمد.. 5 أهداف.