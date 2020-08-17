رياضة | الإمارات ومصر من أجل دعم حركة الأولمبياد الخاص الدولي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ومصر من أجل دعم حركة الأولمبياد الخاص الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي اقرانهم فى الاولمبياد الخاص المصرى وباقى الدول العربية للمشاركة فى المبادرة الانسانية الرائعة التى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى،

وتعد هى دعوة للاعبي الأولمبياد الخاص ولجميع المهتمين بدعم ذوى الاعاقة الذهنية سواء داخل دولة الإمارات أو فى مختلف الدول العربية ودول العالم ايضا بالمشاركة فى مبادرة تحدى ( خطواتنا معا ( والتى تنطلق برعاية شركة بن عزيز.

والتى تهدف الى تحقيق 52 مليون خطوة احتفاءً ب مرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص في العالم. و التى ساهمت منذ عام 1968 فى تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم و اسرهم حول العالم و ساعدت فى قبول المجتمعات المختلفة لأصحاب الهمم و دمجهم داخلها.

ويسعى الأولمبياد الخاص الإماراتي من مبادرته استكمال النجاحات الكبيرة التى حققتها استضافة أبوظبي للألعاب العالمية 2019 والتي شهدت مشاركة 7500 لاعب ولاعبه من 200 دولة حول العالم ، وأن نجاح تلك المبادرة ( خطواتنا معا ) تأتي استثمارا طبيعا لما حققته من نجاح فى تنظيم تلك الالعاب ، لا تزال حديث العالم حتى اليوم.

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وعند تحقيق الهدف ال 52 مليون خطوة من خلال المنصة الخاصة بالتحدي سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتوزيع 100 حقيبة معدات تدريب منزلية على اللاعبين المشاركين فى المبادرة و معدات رياضية متخصصة على 10 مراكز أو نوادي أصحاب الهمم في الدولة.

وحرصا من الأولمبياد الخاص الإماراتي على نجاح مبادرته فقد أتاح للجميع المشاركة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الأعمار والفئات من ذوي الإعاقة الذهنية أو من غير ذوى الإعاقة ، ويمكن التسجيل عن طريق التسجيل عبر الرابط التالى

للتسجيل باللغة الانجليزية: https://www.inphota.com/en/event/step-unified/

للتسجيل باللغة العربية: https://www.inphota.com/ar/event/step-unified/