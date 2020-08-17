رياضة | مصطفى عبد الخالق يترشح ضد مرتضى منصور في انتخابات البرلمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى عبد الخالق يترشح ضد مرتضى منصور في انتخابات البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل مع تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، على قناته على يوتيوب.

Advertisements

وقال مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عبر برنامج "كلمة حق" مع تامر عبد الحميد ، على يوتيوب :" قررت الترشح في انتخابات البرلمان في الدورة المقبلة عن دائرة الدقي العجوزة الجيزة أمام مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وتابع: "استقريت على الترشح في الانتخابات القادمة بناء على ضغط من أهالي الدائرة وبعض المحبين لي وأنتظر دعم الجميع لي لتقديم خدمة تليق بأهالي الدائرة في الدقي والجيزة والعجوزة والتعبير عن صوتهم الحقيقي داخل البرلمان".