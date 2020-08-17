رياضة | فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدحت صحيفة "ماركا" المدريدية فريق بايرن ميونخ الألماني بعدما إكتسح برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة ان بايرن ميونيخ فريق بلا مشاعر فهم مجموعة من الأفراد لا يعرفون الرحمة ذات يوم هزموا ريال مدريد 9-1 في مباراة ودية لم يرها أحد.

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وأضافت: "في صيف آخر هزموا برشلونة 8-2 في مباراة عرضت في جميع أنحاء العالم تواريخ أتلتيكو والريال وبرشلونة كادت أن تكون مختلفة لولا هذا النادي".