رياضة | هدية مانشستر سيتي إلى ليون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هدية مانشستر سيتي إلى ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد فوزه المفاجىء على مانشستر سيتي الإنجليزي، وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع الأسبوع الحالي وذلك بواقع 6.9%، خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وبعكس التوقعات فاز ليون 3-1 على مانشستر سيتي في دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأولى للأندية، ليضمن الظهور في الدور نصف النهائي.

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وسيلتقي ليون في نصف النهائي مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل بعدما استطاع عبور فخ مانشستر سيتي.