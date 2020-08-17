رياضة | يورجن كلوب يحدد موعد اعتزال التدريب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يحدد موعد اعتزال التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بنهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستمر العقد الحالي لكلوب حتى عام 2024، وكان قد صرح في وقت سابق قائلا إنه قد يحصل على فترة راحة بعد نهاية العقد، وربما يجدد التعاقد.

وقال كلوب في تصريحات لبوابة شبورت باذر "سأغيب لمدة عام وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم. وإن لم أكن كذلك، ستكون هذه هي نهاية مسيرة يورجن كلوب كمدرب".

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ويتولى كلوب، تدريب ليفربول منذ 2015، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، كما قاده هذا العام للتتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

ولم يتراجع حماس وشغف كلوب، وصرح قائلا "نحن لا ندافع عن أي ألقاب، وإنما نرغب في التتويج بألقاب جديدة، لقد بدأنا الفوز للتو".

وأضاف "الفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد، ويرغب في تقديم ما هو أفضل. نرغب في ملاحقا منافسينا وملاحقة الكرة في كل أنحاء الملعب".

وأتم "نود أن نكون فريقا مزعجا حقا، ولا نمنح منافسينا أي فرصة للمرح".