شكرا لقرائتكم تصريحات آل الشيخ وهيدرسيفيلد تبرئ الأهلي من قضايا عاشور ورمضان وإكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج المستشار تركى آل الشيخ بتصريحات مهمة خلال الساعات الماضية أجابت على العديد من الأسئلة والقضايا الشائكة خاصة داخل النادي الأهلي، وكذلك تحدث الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسيفيلد مارك ديفيلين في ملف رمضان صبحي، في البداية برأت تصريحات المستشار تركي ال الشيخ ذمة النادي الأهلي في ملف حسام عاشور والذي أكد المستشار أن سبب أزمته الأساسية هو استعجاله في الحصول على رد من الأهلي فيما يخص مباراة اعتزاله وقتها، في الوقت الذي كان محمود الخطيب رئيس الأهلي منشغلاً بمرض حفيده.

وأكد المستشار تركى آل الشيخ، أنه ملتزم باتفاقه مع حسام عاشور رغم أنه حزين من المكالمة المسربة له والتي تحدث فيها بشكل غير مقبول عن المستشار وعن عدم حصوله على الأموال المتفق عليها بشكل لم يروق لوزير الترفيه السعودي.

تصريحات آل الشيخ فى أزمة عاشور تبرئ موقف النادى الأهلى ورئيسه محمود الخطيب فيما ردده البعض بأن هناك تعطيل لملف اعتزاله وهو ما لم يحدث حيث كان وقتها رئيس النادى منشغلا بمرض حفيده وكان من الممكن الانتظار لعدة ايام او ساعات ويتم الاتفاق على كأفة الأمور .

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كما كشف الشيخ العديد من الأمور في ملف رمضان صبحي وهي أن اللاعب عرض نفسه على الميريا الأسباني وهو النادي الذي يملكه المستشار تركى ال الشيخ، إلا أنه تم رفض الطلب حرصاً على جماهير الأهلي وعدم الرغبة في معاداتهم من ناحية ولأمور تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف من ناحية أخري.

كما أكد الشيخ أن رمضان صبحي وقع لبيراميدز من شهر يوليو الماضي، وهو ما يؤكد أن اللاعب تلاعب بالأهلي ومنحهم موافقة زائفة على الاستمرار مع الفريق رغم أنه أنهى اتفاقه مع نادي أخر، كما أكد الشيخ أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي كان حاضراً للاتفاق خاصة وأنه وقع لبيراميدز هو الأخر منذ فترة، وهو الأمر الذي يبرأ الأهلي من تهمة التأخر في الدخول بمفاوضات مع هيدرسيفيلد لضم الجناح الدولي وأيضا يبرئ الاهلى من اتهامه فى التعامل بطريقه خالطئة مع شريف اكرامي عندما وجه له الشكر وانهاء مهمته مع الفريق الأحمر .

كما تحدث مارك ديفلين الرئيس التنفيذ لبيراميدز والذي أكد حديث المستشار تركى ال الشيخ وأبدى تقديره للأهلي بعد دخوله في مفاوضات مبكرة لضم رمضان صبحي، وبالفعل توصل لاتفاق مادي مع النادي قبل أن يعلن اللاعب رفضه اللعب للأهلي ورغبته في الانتقال لبيراميدز.

وأضاف مارك ديفيين أن عرض الأهلي المادي أفضل بكثير من عرض بيراميدز مع الوضع في الاعتبار القيمة المادية التي دفعها الأهلي لاستعارة رمضان لمدة موسم ونصف فضلاً عن دفع مرتب اللاعب طوال هذه الفترة.