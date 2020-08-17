موعد مباراة الأهلي ونادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة

يلتقى فريق الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نظيره أسوان على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري والقنوات الناقلة



الأهلي وأسوان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلي وأسوان اليوم بإستاد القاهرة مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة

ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي وأسوان

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ بعد تماثلهما للشفاء من الأصابة التى لحقت بهما مؤخراً ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه أمثال على معلول وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمود متولي ومحمد هاني وجيرالدو ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة

على الجانب الآخر، يدخل فريق أسوان تحت القيادة الفنية لأحمد كشري، اختباره الثالث مع المدير الفني الجديد، طامحاً إلى انتزاع نقطة ثمينة من المارد الأحمر لدعم موقفه في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الإخفاق أمام مصر المقاصة والخسارة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع نادي مصر في الجولة الأخيرة، كما حرص اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على التواجد في القاهرة قبل المباراة بـ 48 ساعة، لدعم ومساندة الفريق في اختباره الصعب.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري والقنوات الناقلة

ويعاني أسوان من غياب أكثر من لاعب مؤثر بسبب الاصابات أو الايقاف، حيث تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط الفريق عن لقاء الأهلى وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين، وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

الأهلي وأسوان

موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة

ويواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري والقنوات الناقلة

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

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الاهلي

موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة



فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة نادي أسوان فى الدوري غدا

السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏الأهلى ضد أسوان موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏ وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏ محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ‏ومصطفى شوبير.‏ الأهلي ضد نادي أسوان

الأهلي ضد نادي أسوان .. فايلر يستبعد إكرامي وصالح جمعة من مواجهة الدوري

استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري فايلر من مواجهة أسوان كلا من، شريف إكرامي بعد توجيه الشكر له، وصالح جمعة، محمد شكري ومحمد فخري لأسباب فنية، ورامي ربيعة وكهربا بسبب الإيقاف، ومحمد محمود وحسين الشحات بسبب الإصابة، وحسام عاشور بعدما وجهت إدارة النادي الشكر له، ورمضان صبحي بسبب انقطاع إعارته، وأعلن فايلر، قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان في الدوري والقنوات الناقلة