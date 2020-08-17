شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أسوان .. التشكيل المتوقع للأحمر أمام تماسيح النيل فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد أسوان



استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلي، على تشكيل الفريق الأحمر أمام أسوان، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدورى الممتاز.

الأهلي ضد نادي أسوان



وجاء تشكيل الأهلى المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى - محمود متولى - أيمن أشرف - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

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ثلاثى قبل المهاجم: جونيور أجايى - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان (أحمد الشيخ).

المهاجم: مروان محسن.

يأمل المارد الأحمر فى استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة، لكنه مازال يحتل قمة الدورى بفارق 15 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

الأهلي وأسوان



ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة، كلاً من ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ بعد تماثلهما للشفاء من الأصابة التى لحقت بهما مؤخراً ويعول المدير الفنى للأهلى على خبرات لاعبيه أمثال على معلول وأجاى وعمرو السولية وديانج ومحمود متولى ومحمد هانى وجيرالدو ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

الأهلي ضد أسوان