شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة وجود شرط جزائي في عقد علي معلول مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن عقد التونسي علي معلول نجم دفاع الأهلي لا يحمل أي شروط جزائية ولا يوجد به أي بنود استثنائية تمنح له الحق في الرحيل عن الأهلي دون موافقة النادي، وأرتبط أسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحي في ظل وجود شرط جزائي في عقده إلا أن إدارة النادي الأحمر أكدت أن عقد الدولي التونسي لا يوجد به أي شروط جزائية,.

ومد علي معلول عقده مع الأهلي منذ فترة لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده وذلك على الرغم من تلقي الدولي التونسي العديد من العروض المغرية في وقتها، إلا أنه فضل الاستمرار مع الأهلي خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلمه بأحراز بطولة افريقيا مع الفريق الأحمر والترشح للعب كأس العالم للأندية..

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الدولي التونسي حجز موقعا أساسياً في التشكيلة الأساسية للأهلى بفضل عرضياته المتقنة التي لا تخطئ طريق المرمى، وصنع معلول 6 أهداف خلال الموسم الجاري ليعتلي صدارة قائمة صانعي الأهداف في الدوري المصري مناصفة مع يوسف أوباما لاعب الزمالك.

ويلتقي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الأثنين، مع اسوان على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف إنتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.