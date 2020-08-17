الامارات | معاقبة لاعب دولي بالإبعاد عن منتخب سورية لستة أشهر... والسبب "شتيمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة لاعب دولي بالإبعاد عن منتخب سورية لستة أشهر... والسبب "شتيمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، بياناً، أكد فيه خروج لاعبي نادي الوحدة، مؤيد العجان، وعلي رحال، من قائمة المنتخب السوري لكرة القدم، وذلك لأسباب انضباطية.

وقال البيان، إن: "الدولي مؤيد العجان سيحرم ستة مباريات وما يتخللها من مباريات ودية، فيما سيحرم اللاعب علي رحال من ثماني مباريات، وما يتخللها أيضاً من مباريات ودية".

وأوضح البيان، أن: "مؤيد العجان وباعتباره من العناصر التي تمت دعوتها إلى قائمة المنتخب للالتحاق بالمعسكر الحالي، فإنه من غير المقبول مشاركته في مثل هذه السلوكيات، لذلك تمت معاقبة وإيقافه عن المشاركة مع المنتخب في المباريات الرسمية والودية لمدة ستة أشهر".

وتأتي عقوبات الاتحاد السوري، والتي طالت ايضاً فرض غرامة مالية على نادي الوحدة، عقب انتشار فيديو مصور للاعبين وأفراد من جمهور النادي، يشتمون فيه نادي الاتحاد الحلبي وجمهوره بألفاظ خارجة عن النص، وذلك أثناء تتويج الوحدة في العاشر من الشهر الجاري بلقب كأس الجمهورية.

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ويذكر أن، مؤيد العجان من أبرز العناصر الدولية التي تألقت على مدار السنوات الماضية في صفوف المنتخب السوري، خاصةً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخيرة 2018، ويتمتع العجان بخبرات عالية جعلت منه محط اهتمام دائم لمدربي منتخب "نسور قاسيون"، بالصورة ذاتها لتوجيه المدير الفني الحالي المدرب التونسي نبيل معلول الدعوة لـ 30 لاعباً للالتحاق بمعسكر المنتخب الممتد حتى مطلع سبتمبر المقبل، ومن ضمنهم مؤيد العجان، تمهيداً لاختيار القائمة النهائية للمنتخب، التي ستكمل العام المقبل مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، إذ يتصدر المنتخب السوري وبالعلامة الكاملة ترتيب مجموعته الأولى برصيد 15 نقاط، وبفارق ثمانية نقاط عن ملاحقه المنتخب الصيني.

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