شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب لا يستبعد التوقف عن التدريب بعد نهاية عقده مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بنهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف كلوب في تصريحات لـ«سبورت باذر» :« سأغيب لمدة عام وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم. وإن لم أكن كذلك، ستكون هذه هي نهاية مسيرة يورجن كلوب كمدرب».
وتابع كلوب: «نحن لا ندافع عن أي ألقاب، وإنما نرغب في التتويج بألقاب جديدة، لقد بدأنا الفوز للتو، والفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد (الذي ينطلق في سبتمبر) ويرغب في تقديم ما هو أفضل. نرغب في ملاحقا منافسينا وملاحقة الكرة في كل أنحاء الملعب. نود أن نكون فريقا مزعجا حقا ولا نمنح منافسينا أي فرصة للمرح».
ويتولى كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الماضي كما قاده هذا العام للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما، ويمتد عقده حتى 2024.
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