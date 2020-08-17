شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقترب من تجديد عقد أوباميانج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا جارديان البريطانية»، أن أرسنال توصل لاتفاق مع مهاجمه الدولي الجابوني أوباميانج، لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أوباميانج سيحصل على راتب أسبوعي 250 ألف جنيه إسترليني، بعدما أقنعه الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بتجديد عقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أرسنال تستعد أيضًا للتعاقد مع المدافع البرازيلي جابرييل لاعب ليل الفرنسي، وسط منافسه من نابولي وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وكان الجانرز قد تعاقد ويليام صاليبا الصيف الماضي، واللاعب قضى فترة إعارة مع سانت إيتيان والآن يستعد لبداية مشواره مع المدفعجية، مع شراء عقد المدافع بابلو، وفي حالة ضم جابرييل، سيصبح خط دفاع أرسنال بالمواصفات التي أرادها أرتيتا من جانب العمر الصغير والقوة الجسمانية ودقة التمرير.