شكرا لقرائتكم أحمد شوبير : إقالة كوبر من المنتخب "غلطة كبيرة" والسويشال ميديا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس الاهلى الاسبق أن أكبر إخطاء مجلس إدارة إتحاد الكرة إقالة الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الاسبق لمنتخب مصر ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"النظام والشخصية القوية هما دائماً سلاح أى نجاح وهذا تحقق فى عصور كثيرة بالمنتخبات القومية وأكبر مثال المدرب الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الاسبق لمنتخب مصر كان مدرب محترم ولم يسمح لاى شخص بالتدخل فى عمله مهما كان منصبه بعكس المكسيكى خافير أجيرى مدرب الفراعنة السابق".

ويضيف شوبير:"أكبر أخطاء مجلس اتحاد الكرة قرار إقالة كوبر من منصبه ، ووقتها السويشال ميديا كانت صاحبة الكلمة العليا فهو مدرب محترم وصاحب شخصية قوية ولم يسمح بتدخل أى شخص فى عمله وفرض النظام على المنتخب ومعه صعدنا لكأس العالم لأول مرة منذ زمن طويل ووصلنا لنهائى كأس الامم الافريقية فى الجابون قبل الخسارة من الكاميرون".

وتابع شوبير:"بعد رحيل كوبر حدثت هزة للمنتخب لاسيما فى ظل وجود خافيير أجيرى فرغم أن المدرب المكسيكى قال مراراً وتكراراً أنه لايسمح بوجود فى تدخلات فى عمله إلا أن الواقع أكد ذلك بدليل واقعة عمرو وردة ، أنا لا أهاجم وردة ولكن النظام والشخصية القوية ميزة أى مدرب ، وكانت النهاية خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لكأس الامم الافريقية 2019 أمام جنوب أفريقيا ودفعنا ثمن رحيل كوبر ودفع اتحاد الكرة ثمن غلطته فى إقالة المدرب الارجنتينى ".

Advertisements

وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن توابع زلزال رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء لبيراميدز لا تزال تلقى بظلالها على غرفة ملابس المارد الأحمر فى أحاديث اللاعبين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لاتزال غرفة ملابس الأهلى تحفل بمناقشات ساخنة حول رحيل رمضان صبحى عن الفريق، اللاعبون شاردون رغم أنه لم يكن يشارك بشكل أساسى قبل الرحيل بسبب الإصابة، وهو ما يتطلب أن تتدارك إدارة الأهلى الأزمة سريعاً."

وأضاف شوبير، "رمضان صبحى اتغير وتلك هى طبيعة البشر، فقبل رحيله تحول لقوة داخل غرفة ملابس الأهلى بعد رفضه عقوبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بعد خناقته مع أليو بادجى، وشعر بالغضب من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لأنه عاتبه على تراجع مستواه بعد ظهوره فى إحدى الوديات، باختصار لم يعد رمضان صبحى الطفل الصغير الذى نشأ فى مدرسة الكرة والتقط صوراً مع الخطيب، وهناك غضب عارم داخل الاهلى من رمضان صبحى وشريف إكرامى"

وتابع شوبير، "كنت أفضل أن يصمت شريف ولا يتحدث ويكتفى بما قاله سابقاً إنه سوف يتحدث فى وقت لاحق، ويغلق فمه لمدة أسبوعين حتى تهدأ الأزمة، لاسيما أن الجماهير لم تتقبل رسالته، على طول الطريق السكوت من ذهب يا شريف لاسيما فى الفترات الحساسة".