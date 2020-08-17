شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نادي مصر بعد مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعلان قائمة الفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه استعدادا لمواجهة الغد، على أن يطلع الجهاز الفنى على نتائج مسحة كورونا التى أجراها اللاعبين بالأمس، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بالنادى الأبيض قبل مواجهة الغد، ثم يدخل الفريق معسكرًا مغلقا عقب إعلان القائمة.

ومن المقرر، أن يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لاختبار طبى أخير، على هامش مران اليوم، الإثنين، لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى لقاء نادى مصر، بعد تغيبه فى اللقاء الماضى أمام مصر للمقاصة، مما أدى إلى الدفع بالمدافع محمد عبد الغنى فى مركزه، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أكد على جاهزية حازم إمام لمواجهة الغد لذلك سيخضع اللاعب لفحص أخير للتأكد من ذلك للدفع به فى التشكيل الأساسى فى مواجهة نادى مصر، والتى ستشهد أيضًا عودة التونسى فرجانى ساسى، فى خط الوسط بجوار طارق حامد، مع إراحة محمد حسن، لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية فى اللقاء الأخير أمام مصر للمقاصة مما أدى إلى استبداله فى تلك المباراة، لذا سيُعيد الفرنسى كارتيرون ساسى بجوار طارق حامد فى خط الوسط بعدما كان يعتمد عليه فى مركز صانع الألعاب فى المباريات الأخيرة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.