شكرا لقرائتكم أحمد بلال: بادجى ومروان محسن ليس لديهم أى كرامات فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن الثنائى السنغالى أليو بادجى ومروان محسن مهاجمى الفريق الأحمر ليس لديهم أى كرامات فى الأهلى حتى الأن فى ظل العروض التى لا تليق بحجم و قيمة القلعة الحمراء والمستوى المتراجع الذي يظهرون به بلا انياب أو ضغط على المنافسين .

وقال بلال مؤخرا أنه يرى أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنضم إلى صفوف الأهلى فى الموسم الجديد لديه فرصة أكبر من محمود عبد المنعم كهربا لاحتلال مكان رمضان صبحى فى الفترة المقبلة.

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وقال أحمد بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن كلا الثنائى طاهر وكهربا يمتلكا إمكانيات وقدرات قوية لكن تختلف فى من سيتحمل ضغط وعصبية مباريات الأهلى مؤكدا أنه يرى أن طاهر " الأكثر فرحا" برحيل رمضان صبحى قادر على احتلال مكان رمضان فى المرحلة القادمة فى حالة تأقلمه مع الفريق.

تتجه النية فى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لإحالة مروان محسن مهاجم الفريق لدكة الاحتياطي فى بعض المباريات لحين استعادة مستواه والتركيز من جديد وعلاج أزمة إهدار الفرص والفاعلية الهجومية التى تلازمه منذ فترة طويلة. ويدرس رينيه فايلر الاعتماد على السنغالي آليو بادجي بدلاً من مروان محسن، وهناك اتجاه آخر باللعب بالنيجيري جونيور أجاى كمهاجم صريح بدلاً من مروان وبادجي، وهو ما سيحسمه المدير الفني الفترة المقبلة، بعدما لاحظ تراجع مستوى الثنائى مروان وبادجي، وإن كان الأول أكثر سوءاً وتراجعاً فى المستوى بشكل غريب للغاية، حيث بات يفتقد أى وسيلة هجومية.