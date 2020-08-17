شكرا لقرائتكم بعد إعلان كاروتيرن لجاهزيته للتدريبات.. أوباما خارج مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عقب لقاء الفريق الأبيض الأخير أمام مصر للمقاصة، فى الجولة التاسعة عشر بالدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، جاهزية أوباما للعودة للمشاركة مع الفريق ثم أعلن بالأمس الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب يخضع للجزء الأخير من برنامجه التأهيلي حيث خاض تدريبات الكرة بشكل منفرد ثم خضع لمران بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق ولم يشارك في التدريب الجماعى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، سبب عدم مشاركة أوباما في المران الجماعى للفريق رغم إعلان كارتيرون لجاهزيته حيث أوضح أن اللاعب خضع لأشعة رنين للمرة الثانية بعد إصابته فى العضلة الأمامية والتى أكدت سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك بالإطلاع على تلك الأشعة وأكد لللاعب إنه تعافى من الإصابة لذلك أعلن كارتيرون جاهزيته ولكن حدثت جلسة بين اللاعب وطبيب الفريق وتحدث معه إنه خاض 90% من برنامجه التأهيلى لذلك فضل طبيب الفريق أن يستكمل اللاعب الـ10% المتبقية له من البرنامج قبل عودته للتدريبات الجماعية.

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وجاء تفضيل جهاز الزمالك بعدم إشراك أوباما في التدريبات بالأمس لتجنب المجازفة به حتى يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة وبذلك سيحدد الجهاز الفنى وفقا لمران اليوم مدى إمكانية تواجده في لقاء نادي مصر، من عدمه، والذى سيقام غداً، الثلاثاء، في الجولة العشرين بالدوري، حيث يرفض جهاز الزمالك المغامرة باللاعب خاصة إن الجهاز الفني يرغب في تواجده مع الفريق في لقاء قمة الدورى أمام الأهلي المقرر له السبت المقبل، خاصة إن أي تعجل في عودة اللاعب قد يؤدى إلى حاجته لمدة أطول من أجل العودة إلى الفريق.

ويدخل الزمالك ، مباراة نادى مصر، مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.