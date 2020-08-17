"كيفية النجاة بعد الكارثة".. الخليج 365 يُحاور مدرب شباب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يمر برشلونة في الفترة الحالية بوضع أشبه بالانهيار فالنتائج والمستوى غير متوقعة على الرغم من الأموال التي ضختها الإدارة في السنوات الماضية لكن النتيجة الخروج من موسم بدون ألقاب سواء كانت محلية أو أوروبية.

المشهد الختامي في قلعة الكتلان كانت متوقعة لكن النتيجة جاءت مذلة بالخسارة من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين لتصنف هذه النتيجة بالأكبر خلال الأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ما يدور من كواليس البيت الكتالوني عن تغيير مرتقب سواء كان إداري أو فني والهدف هو إعادة كبرياء نادٍ له مبادئ وقواعد بداية من أكاديمة لا ماسيا والتي أخرجت نجومًا كان أبرزهم ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز.

"الخليج 365" تواصل مع جوردي جراتاكوس جايولا المدير الفني لبرشلونة لفريق الشباب للحديث معه عن دوره في البيت الكتالوني، خليفة ليونيل ميسي والنجوم القادمة للفريق الأول.

- كيف كان عملك داخل فريق الشباب ببرشلونة؟

لقد كنت المدير الفني للأكاديمية ببرشلونة في موسكو لمدة أربع سنوات، وفي برشلونة يوجد 50 أكاديمية حول العالم، وجميع الأكاديميات تعمل بنفس الطريقة لمساندة الفريق الأول، فالإدارة تقوم بتعيين مدير فني لجميع الأكاديميات وهو جزء من هيكل النادي.

- ما هيّ مهمتك الأساسية لمساندة الفريق الأول من لاعبين شباب؟

الهدف هو العمل على فلسفة النادي والتي يتميز بها برشلونة من خلال أكاديمية لا ماسيا والتي يتواجد بها أفضل لاعبين شباب، من خلال عملنا كمدربين هو تدريب الشباب السيطرة على الكرة وهو الأسلوب الذي تعلمناه من يوهان كرويف ثم انتقلت الطريقة إلى بيب جوارديولا ليستمر هذا الأسلوب حتى يومنا هذا.

- في السنوات القليلة الماضية لم يظهر في الفريق الأول نجوم شابة من لا ماسيا.. تعليقك؟

صحيح ذلك في السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد فترة بيب جوارديولا دائمًا لاعبي الشباب يتساءلون عن سبب عدم الاعتماد عليهم في الفريق الأول، الأكاديمية قامت بتصعيد العديد من النجوم الشابة إلا أن برشلونة لم يستفد منهم مثل تياجو ألكنتارا، وأداما تراوي، وكيتا بالدي، وهيكتور بيليرين.

- وماذا عن الوضع الآن في برشلونة؟

برشلونة قام بالفترة الأخيرة بتصعيد العديد من الشباب وفي مقدمتهم الثلاثي أنسو فاتي وريكي بويج ورونالد أراخو، لكن المشكلة الأساسية في هيكل الفريق خاصة أن السنوات الماضية كان مستوى الأساسيين في تصاعد وهنا يجد الشبان صعوبة في الاعتماد عليهم.

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- رأيك حول الثنائي أنسو فاتي وريكي بويج؟

يتمتع الاثنان بموهبة كبيرة جدًا وقدرة كبيرة على تحمل الضغط خاصة في الوقت الحالي، الثنائي يعتبران مناسبان للفريق الأول ببرشلونة، فاتي رغم أنه 17 عامًا فقط إلا أنه أثبت قدرته في الظهور مع الفريق الأول بعدما سجّل في جميع المسابقات، فاتي لديه قدرة كبيرة على التغلب عندما يكون في مواجهة لاعب (1مقابل1)، فهو قوي جدًا من الناحية الذهنية والعقلية، أما ريكي بويج لديه خصائص ليكون لاعبًا مهمًا من خلال الرؤية والتمرير والقيادة ودائمًا يتخذ القرارات الجيدة على أرض الملعب.

- برشلونة عانى دفاعيًا في الفترة الأخيرة هل ترى الحل من الشباب؟

صحيح لدينا لاعبًا جيدًا وهو المدافع الأوروجوياني رونالد أراخو، أنا متأكد إذا حصل على الفرصة سيعطي الإضافة فهو يمتلك مستويات عالية جدًا لأنه سريع وقوي من الناحية الجسمانية وجيد جدًا في الخروج بالكرة.

- برأيك هل يعتمد برشلونة على لاعبيه الشباب خاصة في الوضع الراهن؟

بالتأكيد، هناك لاعبون سيتحدث الناس عنهم في جميع أنحاء اللاعب بسبب موهبتهم وقدرتهم على ارتداء قميص برشلونة.

- ما هو توقعاتك بشأن مستقبل كيكي سيتين؟

كيكي قاد الفريق منذ بضعة شهور فقط، ومن الصعب تقييم تجربته خاصة بعد النتائج الأخيرة سواء محليًا وأوروبيًا، ما يميز تجربة كيكي فقط هو الاعتماد على الناشئين والتجربة أثبتت أن الشباب قادرون على اللعب في الفريق الأول وتقديم مستوى عالي.

- برأيك هل نرى خليفة لميسي؟

أعتقد أنه لا يوجد لاعب يمكنه الوصول إلى نفس مستوى ليونيل ميسي، لأنه بالنسبة لي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، صحيح أن هناك لاعبون مثل نيمار فهو يمكنه أن يكون النجم البديل لليو، لكن أكرر بالنسبة لي لا يوجد لاعب جيد مثل ميسي في تاريخ الكرة بأكمله.

- خلال عملك في برشلونة ما هو تقييمك للاعبين العرب الشباب؟

على مستوى عمليات استكشاف اللاعبين يتم الاستعانة بأبرز المواهب الشابة في جميع أنحاء البلاد في مختلف القارات، ومن الواضح أن القارة الأفريقية تتقدم بسرعة كبيرة، وحاليًا نرى العديد من النجوم الأفارقة يقدمون الكثير في البطولات الأوروبية الكبرى.

- في برشلونة هل نرى لاعبين عرب بعد نجاح محمد صلاح ورياض محرز؟

هذان اللاعبان مثالان جيدان للغاية بحيث يمكن لجميع الشباب أن يصبحوا مثلهم ليكونوا بين الأفضل واللعب لأفضل أندية العالم، وبرشلونة لديه لاعبين شباب عرب من الممكن أن يصبحوا مثل نموذج صلاح ومحرز.

- من وجهة نظرك هل برشلونة يعتمد على الاستعانة بلاعبين شباب أم ضم صفقات جديدة في الفترة المقبلة؟

لطالما كنت على ثقة كبيرة في فريق شباب برشلونة وجميع الأكاديميات بداية من لا ماسيا، أعتقد من الأفضل إعطاء الفرصة للشباب لأنهم يعرفون أسلوب ونظام النادي بدلاً من التوقيع مع صفقات جديدة ستحتاج إلى الوقت للتكيف مع فلسلة النادي.