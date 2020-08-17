إقالة سيتين وتعيين بديله.. قرارات منتظرة من اجتماع برشلونة "الطارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعقد اليوم الاثنين، جوسيب ماريا باتوميو رئيس برشلونة اجتماعًا طارئًا مع مسئولي النادي الكتالوني لاتخاذ عدة قرارات مصيرية.

وكان بارتوميو قد دعا مسئولي النادي لعقد اجتماعًا اليوم الاثنين، في أعقاب الخسارة التاريخية للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني فإن الاجتماع سيبدأ صباحًا وسيتم خلاله اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمستقبل الفريق.

Advertisements

وأضافت الصحيفة الكتالونية أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن الاجتماع الهام سيشهد حضور معظم المسئولين عن النادي في كامب نو، على أن يتم التواصل بالفيديو مع من هم خارج البلاد.

وأضافت "موندو" أن الاجتماع سيشهد اتخاذ عدة قرارات أهمها، تحديد موعد الانتخابات المقبلة، الموافقة على إقالة كيكي سيتين والإعلان عن تعيين رونالد كومان بديلًا له.

كما أشارت إلى أن القرارات قد تطرق لمستقبل إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي والذي قد تتم الإطاحة به من منصبه.