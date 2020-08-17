بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام أسوان.. وإنتر يبحث عن بطاقة نهائي يوروبالبج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين، 3 مواجهات بدوري We المصري الممتاز، كما يلتقي إنتر ناسيونالي الايطالي بنظيره شاختار دونيتسك الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره أسوان في تمام التاسعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الـ20.

ويسعى الفريق الأحمر لاستعادة الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الـ19، بينما أسوان فسيحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر ترتيب الدوري.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

4:00 - إنبي x سموحة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports HD)

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6:30- المقاولون العرب x الإنتاج الحربي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports HD)

9:00- الأهلي x أسوان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports HD)

الدوري الأوروبي (نصف النهائي)

9:00- إنتر ميلان الإيطالي x شاختار الأوكراني

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1).