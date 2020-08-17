اليوم.. الأهلي يواجه أسوان للعودة للإنتصارات والإبتعاد بقمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخوض النادي الأهلي مباراة أمام أسوان مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 20 من دوري We المصري في استاد القاهرة الدولي.

الأهلي يدخل المباراة متربعًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة بفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه، قبل خصم النقاط المقرر من جانب اتحاد الكرة المصري.

أما أسوان فيحل في المرتبة رقم 13 في الترتيب برصيد 19 نقطة، ليصبح مهددًا بالتواجد في منطقة الصراع على الهروب من المراكز المؤدية للهبوط.

ويدخل الأهلي اللقاء بقائمة تشهد عودة الثلاثي ياسر إبراهيم، أيمن أشرف وأحمد الشيخ، بينما يغيب رامي ربيعة عن التواجد في اللقاء للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على أسوان من أجل استعادة الانتصارات التي فقدها الفريق خلال اللقاء السابق أمام الإنتاج الحربي بالتعادل بهدف لكل فريق.

Advertisements

ويحاول الأهلي توسيع الفارق من جديد مع ملاحقيه ولو بصورة مؤقتة بعدما أهدر نقطتين أمام الإنتاج، في الوقت الذي حقق فيه الزمالك فوزًا قاتلًا على حساب المقاصة في اللقاء الماضي.

رغبة الأهلي تصطدم بمحاولات أسوان للابتعاد عن صراع الهروب من الهبوط، والذي يفرقه عنه نقطتين فقط هما الفارق بينه وبين مصر المقاصة الذي يحل في المرتبة 16 بالترتيب.

أسوان لم يحقق أي انتصار منذ شهر فبراير الماضي عندما انتصر على الاتحاد السكندري، قبل أن يتوقف النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا، ليخسر أمام مصر المقاصة قبل أن يتعادل مع أف سي مصر في اللقاء الأخير.

وكان الأهلي قد نجح في التفوق على أسوان في لقاء الدور الأول بالجولة الثالثة من المسابقة بخمسة أهداف لواحد، في مواجهة مر على إقامتها أكثر من 10 شهور.

ولم يسبق لأسوان أن تفوق على الأهلي خلال منافسات الدوري المصري من قبل، سواء عند صعوده موسمي 2003-2004 و2004-2005، أو بعد عودته منذ عام 2015.