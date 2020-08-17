"مفاضلة بين وليد والشيخ".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة أسوان في الدوري. ويلعب الأهلي وأسوان ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الاثنين. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن فايلر يُفاضل بين الثنائي وليد سليمان وأحمد الشيخ للدفع بأي منهما في التشكيل الأساسي للمباراة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان (أحمد الشيخ). المهاجم: مروان محسن.

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