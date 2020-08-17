3 حكام مرشحين لإدارة لقاء الزمالك وإف سي مصر .. تعرف عليهم

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، بين 3 حكام لإدارة لقاء الزمالك ونادي مصر المقرر له التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، تفاضل اللجنة

بين أحمد الغندور وجهاد جريشة ومحمود بسيوني، على أن تعلن الاسماء خلال الساعات القليلة المقبلة.

أعلنت اللجنة، حكام مباريات اليوم في الدوري على النحو التالي:

حكام مباراة إنبي وسموحة:

أمين عمر حكم ساحة

محمد فاروق وخالد حسين مساعدين

محمد علاء هاشم حكم رابع

مصطفى مدحت حكم فيديو

محمود وفا مساعد فيديو

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المقاولون العرب والإنتاج الحربي

محمود البنا حكم ساحة

هاني العراقي ومصطفى حسين مساعدين

محمد صابر حكم رابع

محمد عادل حكم فيديو

حسني سلطان مساعد حكم فيديو

الأهلي وأسوان

طارق مجدي حكم ساحة

أحمد صلاح ومحمد عزازي مساعدين

محمد عبد العزيز حكم رابع

محمد الصباحي حكم فيديو

مصطفى عثمان مساعد حكم فيديو